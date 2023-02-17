Saç dökülmesinden yorgunluk ve cilt problemlerine kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Çinko nedir? Hangi yiyeceklerde çinko var?

Haber Global’de yer alan habere göre; Sağlıklı insanın vücudu dâhilinde toplam olarak 2 ya da 3 gram çinko bulunur. İçeriğimizde çinko ile ilgili merak edilenleri bulabilirsiniz... Çinko, insanın bedeninde yer alan ve sayısı 300'ü geçen değişik enzimin, uygun bir şekilde işlev gösterilmesi için gereken bir mineraldir.

ÇİNKO İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Çinko hayvansal ve bitkisel besin kaynağı içeren ürünler dahilinde yer almaktadır. Hayvansal kaynaklı besinlerin çinko içeriği ve insan vücudunda emilimi bitkisel kaynaklı ürünlere kıyasla fazla olduğu bilinmektedir. Dengeli ve düzenli bir beslenme ile hayvansal kaynaklı çinko ve bitkisel kaynaklı çinko tüketimi vücut için yeterli olacaktır. Peki. çinko hangi gıdalarda bulunur?

- Tavuk

- Hindi

- Hardal

- Susam

- Mantar

- Kakao

- Yumurta

- Patates

- Kabak çekirdeği

- Yer fıstığı

- Kımızı et; Dana ve kuzu eti

- Kabuklu deniz ürünleri; Yengeç, ıstakoz, istiridye

- Yeşil yapraklı sebzeler; ıspanak, pazı, roka

ÇİNKONUN FAYDALARI NELERDİR?

- Kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

- Bağışıklığı güçlendirir.

- Yaşa bağlı olan hastalık riskini düşürür.

- Yara iyileşmesini hızlandırır.

- Cilt problemlerini önler.

- Saç dökülmesine karşı savaşır.

- Makula dejenerasyonu.

- Kronik yorgunluk.

- Romatoid Artrit.

- Wilson

- Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesinde etkili olmaktadır.

- Bunlara ek olarak sperm üretiminde rol oynayan testosteron hormonunda da önemli bir rol oynamaktadır.

ÇİNKO NEDİR?

İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde işleyişini sürdürmesi için mikro besin öğelerine ihtiyaç duyulur. Minerallerde mikro besin öğelerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Vücut içerisinde doku ve organların çalışmasını temin eden demir minarelinin ardından, en önemli element çinko olarak bilimsel verilerde listelenmiştir. Bağışıklık sistemi ve metabolik faaliyetler dahilinde önemli çeşitli görevler üstlenen çinko, erişkin bireylerde toplam miktarı 2 g olarak tahmin edilmektedir. Bunun %80’den fazlası kemik, kas, saç ve deri içerisinde yer almaktadır. Güçlü bir sinir sistemi ve bağışıklık sistemi adına vücuda yeteri kadar çinko alımı sağlanmalıdır.

ÇİNKONUN ÖNEMİ NEDİR?

Büyüme ve gelişme, bağışıklık sistemi, Dna sentezi, protein sentezi, doku oluşumu, üreme fonksiyonu ve nöro - davranışsal gelişimlerin tamamı çinkodan etkilenmektedir. Biyokimyasal aktiviteler içerisinde de rol oynayan pek çok sayıda enzim maksimum katalitik aktivite gösterebilmesi adına çinkoya gereksinim bulunmaktadır. Biyolojik fonksiyonların çeşitliliği göz önüne alındığı takdirde çinko bu fizyolojik süreçlerin büyük bir kısmında bulunur.

GÜNLÜK ÇİNKO İHTİYACI NE KADAR?

Çinko depo edilemediği adına gün içerisinde beslenme ile alınması öneriler arasındadır.

- 0-6 ay bebeklerde 2 mg

- 7-12 ay bebeklerde 3mg

- 1-3 yaş çocuklarda 3 mg

- 5-8 yaş çocuklarda 5 mg

- 9-12 yaş çocuklarda 1 mg

- 15 yaş üstü erkeklerde 11 mg

- Hamile ve emziren anne 12 mg

- Yetişkin bireylerde 10 mg

Günlük çinko ihtiyacının karşılanmasına yeterli olmaktadır.