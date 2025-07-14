Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Yatırım yapılacak il belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Motor1
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Yatırım yapılacak il belli oldu

Otomotiv sektöründe gelişen teknolojinin de etkisiyle rekabet artarken bu durum firmalar için yenilikçi birçok hamleyi de beraberinde getiriyor. Türk ve Çinli firma ortaklığında Türkiye’de kurulacak otomobil firması ile birlikte Bu ortaklık kapsamında Türkiye’nin ilk Çin asıllı yerli üretim araçları yollardaki yerini alacak.

Türkiye’de değişen ekonomik dengelerle birlikte yükseliş gösterenotomobil fiyatlarıyla tüketiciler ağırlıklı olarak Çinli markalara yönelmeye başladı. BYD ve Chery bu yarışta önde gelen iki firma olmayı başarıyor.


Otomotiv devlerinin arasında yer alan BYD’nin, Türkiye’de fabrika kurma planlarına yönelik çalışmalar sürüyor. Motor1.com’un haberine göre dünyanın önde gelen küresel otomotiv satış ve dağıtım şirketlerinden ATMO Group ile Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Urzema Holding yeni bir iş birliğine imza attı. Kurulan ortak girişim grubu Urzat, eylül ayı itibarıyla Eskişehir’de üretime başlıyor.


Edinilen bilgilere göre SWM, Türkiye’de üretime başlayan ilk Çinli marka olurken aralık ayında bir başka Çinli marka olan JAC da elektrikli yeni aracı E30X’in üretimine Urzat projesiyle başlayacak.

Urzema Holding CEO’su Murat Ertaş, “Küresel dünyada artık yeni oyun değiştirici tedarik zinciri. Tedarik zincirinin küresel pazardan Türkiye’ye kayması gerekiyor.

Son Haberler
Metin Tekin, Orkun Kökçü'ye formayı teslim etti
Metin Tekin, Orkun Kökçü'ye formayı teslim etti
Gaziantep FK'dan sola önemli takviye
Gaziantep FK'dan sola önemli takviye
YouTube'da bir dönem sona eriyor!Kademeli olarak devreye girecek
YouTube'da bir dönem sona eriyor!Kademeli olarak devreye girecek
Dışişleri'nden Suriye'deki şiddet olaylarına ilişkin açıklama
Dışişleri'nden Suriye'deki şiddet olaylarına ilişkin açıklama
Beşiktaş yeni yıldızına kavuşuyor: Havalimanı dolup taşacak!
Beşiktaş yeni yıldızına kavuşuyor: Havalimanı dolup taşacak!