Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Yatırım yapılacak il belli oldu

Türkiye’de değişen ekonomik dengelerle birlikte yükseliş gösterenotomobil fiyatlarıyla tüketiciler ağırlıklı olarak Çinli markalara yönelmeye başladı. BYD ve Chery bu yarışta önde gelen iki firma olmayı başarıyor.



Otomotiv devlerinin arasında yer alan BYD’nin, Türkiye’de fabrika kurma planlarına yönelik çalışmalar sürüyor. Motor1.com’un haberine göre dünyanın önde gelen küresel otomotiv satış ve dağıtım şirketlerinden ATMO Group ile Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Urzema Holding yeni bir iş birliğine imza attı. Kurulan ortak girişim grubu Urzat, eylül ayı itibarıyla Eskişehir’de üretime başlıyor.



Edinilen bilgilere göre SWM, Türkiye’de üretime başlayan ilk Çinli marka olurken aralık ayında bir başka Çinli marka olan JAC da elektrikli yeni aracı E30X’in üretimine Urzat projesiyle başlayacak.

Urzema Holding CEO’su Murat Ertaş, “Küresel dünyada artık yeni oyun değiştirici tedarik zinciri. Tedarik zincirinin küresel pazardan Türkiye’ye kayması gerekiyor.