Çinliler '1 milyar dolarla geliyor' demişlerdi... Saatler içinde yalanlama geldi

Türkiye, Çinli otomobil üreticisi Chery’nin ortaklarının, ülkede yıllık 200 bin araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi kurmak için 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Chery, bu açıklamaların ardından hemen bir açıklama yaparak Türkiye’de fabrika kurma planlarının olmadığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Chery'nin Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteyle kuracağı tesis yatırımı için şirket temsilcilerine teşekkür belgesi vermişti.Konu ile ilgili Reuters'e açıklamada bulunan Chery, Türkiye'de doğrudan fabrika kurma planının olmadığını, yalnızca üretim tesisleri için ortak aradıklarını belirtti.

Chery ise şu mesajı yayımlayarak söylentileri yalanladı;