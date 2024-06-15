Çinliler Singapurlu kaleciye para gönderdi

Düzenleme: Baybars Fatih Ergün
Çinliler Singapurlu kaleciye para gönderdi

Singapurlu kaleci Hassan Sunny, Dünya Kupası ön eleme maçında Tayland'a karşı yaptığı 11 kurtarışla Çin'in bir sonraki tura yükselmesine yardımcı oldu. Çinli futbol severler kaleciye teşekkür olarak para gönderdi.

Çin, 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Seul'de oynanan Güney Kore maçını 1-0 kaybederek umutlarını büyük ölçüde yitirmişti.

Çin'in umutlarını devam ettirebilmesi için Tayland'ın, Singapur'u üç farkla yenmesi gerekiyordu.

Tayland, Singapur maçına çok hızlı başladı ve ardı ardına goller buldu. Fakat Singapur'un 40 yaşındaki kalecisi Hassan Sunny 11 kurtarış yaparak skorun 3-1'de kalmasını sağladı. Bu sonuç Çin'in umutlarının tekrardan yeşermesine neden oldu.

Singapurlu kaleci Hassan, Singapur'un devlet televizyonu CNA'ya verdiği röportajda maçtan sonra birden bire hesabına para gönderilmeye başladığını belirtti.

Kaleci, futbolun dışında ailesinin Singapur'un doğu banliyölerinde işlettiği Dapur Hassan adlı bir sokak yemekçisinde çalışıyor. Tayland'a karşı gösterdiği performanstan bu yana pek çok Çinli hayranı, Dapur Hasan tezgahına akın etti ve yerel medyada çıkan haberlere göre tezgahın önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Hassan, Çinli taraftarın ne kadar para gönderdiği konusunda ise bir açıklamada bulunmadı.

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