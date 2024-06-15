Çinliler Singapurlu kaleciye para gönderdi

Çin, 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Seul'de oynanan Güney Kore maçını 1-0 kaybederek umutlarını büyük ölçüde yitirmişti.

Çin'in umutlarını devam ettirebilmesi için Tayland'ın, Singapur'u üç farkla yenmesi gerekiyordu.

Tayland, Singapur maçına çok hızlı başladı ve ardı ardına goller buldu. Fakat Singapur'un 40 yaşındaki kalecisi Hassan Sunny 11 kurtarış yaparak skorun 3-1'de kalmasını sağladı. Bu sonuç Çin'in umutlarının tekrardan yeşermesine neden oldu.

Singapurlu kaleci Hassan, Singapur'un devlet televizyonu CNA'ya verdiği röportajda maçtan sonra birden bire hesabına para gönderilmeye başladığını belirtti.

Kaleci, futbolun dışında ailesinin Singapur'un doğu banliyölerinde işlettiği Dapur Hassan adlı bir sokak yemekçisinde çalışıyor. Tayland'a karşı gösterdiği performanstan bu yana pek çok Çinli hayranı, Dapur Hasan tezgahına akın etti ve yerel medyada çıkan haberlere göre tezgahın önünde metrelerce kuyruk oluştu.