Cinnet geçirdi balkonu ateşe verdi!

Ankara'nın Sincan ilçesinde sinir krizi geçiren kişi, çocukların evde bulunduğu sırada balkonunu ateşe verdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi 158’inci Sokak’ta meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre, sinir krizi geçirmesi sonucu, çocukların da evde bulunduğu sırada balkonunu ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelinin balkonu ateşe verdiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi