Cinsel istismar ile suçlanan müftü, vaiz oldu! Ali Erbaş imzaladı…

12 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla tutuklanan ve yalnızca 69 gün sonra serbest bırakılan müftü İshak Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın imzasıyla vaiz olarak görevlendirildi.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇUYLA YARGILANIYORDU

Birgün’de İsmail Arı’nın özel haberinde İshak Yıldırım’ın Eskişehir Beylikova İlçe Müftüsü olarak görev yaptığı dönemde bir imam hatip ortaokulunda din derslerine girmesi için görevlendirildi. Bu okul içerisinde 12 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencisi kız çocuğuna mesajlar attığı tespit edildi. Çocuğa karşı “cinsel taciz” suçuyla yargılandı.

Olayı kız çocuğu, “İmam hatip ortaokulunda 7’nci sınıf öğrencisiyim. İshak Yıldırım geçen sene Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimize giren, okulumuzda ücretli öğretmen olarak çalışan müftülük görevlisidir. Sürekli bana yazmasından dolayı şüphelendiğim için ‘Hocam bayağıdır bana yazıyorsunuz, bir şey mi söylemek istiyorsunuz?’ yazdım. O da bana ‘Evet ben senden hoşlanıyorum…’ yazdı. Bana en yakın arkadaşıma dahi söylemememi söyledi. ‘Daha samimi olalım. Senden olumlu haber bekliyorum. Seni seviyorum. Daha sonra bana yanıma gelmek istediğini yazdı. Ayrıca ‘seninle vakit geçirmek bana iyi gelecek. Mesela sana sarılıp öpebilecek miyim yoksa sadece oturup konuşacak mıyız? Senin yaşın küçük olduğu için sonra acaba bundan dolayı pişman olur musun, ondan dolayı da üzülür müsün?’ diye de yazdı…” şeklinde ifadelerde bulundu.

69 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

Şikayet sonrası tutuklanan Yıldırım, daha sonra serbest bırakılmıştı. Haberin Birgün’de yer almasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı müftünün tutuklandığını duyurmuştu. 21 Mart’ta Eskişehir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk duruşması görüldü. Yıldırım mahkemede, iddialardaki yazışmaları kendisinin yazmadığını söyledi. 69 gündür cezaevinde olan İshak Yıldırım’ın tahliye edilmesine karar verildi.

GÖREVE İADE EDİLDİ

Dava devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İshak Yıldırım’ı göreve iade ettiği belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da imzasının yer aldığı Diyanet Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararında “Yıldırım’ın müftülüğün gerektirdiği temsil ve örneklik vasfını zedelediği, Yıldırım’ın ülke genelinde infiale neden olduğu bu nedenle idarecilik görevinden alınarak il dışında vaiz olarak görevlendirildiği” aktarıldı.