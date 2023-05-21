Cinsel istismara uğradığı iddia edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cinsel istismara uğradığı iddia edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, anne ve 1 kişi daha gözaltına alındı.

Cinsel istismara uğradığı iddia edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, Çaycuma ilçesinde 19 Mayıs günü annesi ve ablasının markete gitmesinin ardından aynı evde bulunan F.S.'nin (25) cinsel istismarına maruz kalan 2 yaşındaki N.N.Ö. isimli çocuk, tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının tespit edilmesiyle yakalanan F.S., dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne M.Ö. de gözaltına alınırken, 8 yaşındaki diğer kızı R.Ö. devlet korumasına alındı.

Olayda ilgili M.G. de polis tarafından gözaltına alındı. Anne ve diğer şüphelinin sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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