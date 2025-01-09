Cinsel istismarla suçlanan öğretmen tutuklandı! Kolejde şikayet sayısı 9'a çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir özel kolejde öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen gözaltına alınmıştı. Mahir A. adlı öğretmen tutuklandı.

Aktarılan bilgilere göre Kartepe’deki Sınav Koleji’nde öğretmenlik yapan M.A.’nın bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. M.A’nın "Sizi ödüllendireceğim" diyerek sınıftakileri dışarıya çıkardığı ve bazı öğrencileri kucağına almak suretiyle taciz ettiği iddia edildi. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla konu polise intikal etti.

M.A., 7 ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. İfadesi alınan öğretmen M.A’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamasının ardından öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şikayet eden ailelerin sayısının ise 9’a yükseldiği öğrenildi.