Cinsel saldırı suçunu itiraf eden sanığa ödül gibi ceza. Başka birine saldırmasını HAGB mı engelleyecek

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Muğla’da evli ve bir çocuk annesi A.Y.A’ya cinsel saldırıda bulunan ve suçunu itiraf eden 17,5 yaşındaki D.A adlı zanlı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Sanığa cinsel saldırı nedeniyle 5 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın çocuk yaşta olmasını ve daha önce sabıkasının bulunmamasını göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

“4 KADINI DAHA TAKİP ETMİŞ”

Sanığın yaşına yönelik kemik testi talebinde bulunacaklarını belirten ve karara isyan eden mağdur A.Y.A, “Mahkeme sanığın potansiyeli yok. Bir daha yapmaz diye değerlendirip HAGB veriyor ama sanık benden önce 4 kadını daha takip etmiş. Beni öldüremediği ya da tecavüz edemediği için serbest bırakıldı. Üstelik bu karar suçunu itiraf etmesine rağmen alındı. 4.5 ay ceza evinde kalan sanığın yaşının 17,5 olmadığını düşünüyorum. Onu gören herkes bunu anlar zaten. Bu yönde koruma kararı çıkarttıracağız ve aynı zamanda kemik yaşı tespiti isteyeceğiz. Mahkemedeki ifadelerinde olayı detaylı olarak anlatan ve bu dürtülerle yaşayan birinin salınması büyük bir tehlike arz etmekte” ifadelerini kullandı

“AVUKAT, SAVCI VE HAKİM KADIN”

Davanın savcısı ve hakiminin, sanığın avukatının kadın olmasına dikkat çeken A.Y.A., “Onu serbest bırakarak benim özgürlüğüm elimden alınmıştır. Bu saatten sonra benim veya ailemin başına gelebilecek her şeyden D.A. ve bu kararı alanlar sorumludur” dedi.