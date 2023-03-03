3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Cinsel saldırı suçunu itiraf eden sanığa ödül gibi ceza. Başka birine saldırmasını HAGB mı engelleyecek

Cinsel saldırı suçunu itiraf eden sanığa ödül gibi ceza. Başka birine saldırmasını HAGB mı engelleyecek

Muğla’da bir çocuk annesi A.Y.A.’ya cinsel saldırıda bulunan ve suçunu itiraf eden D.A. yaşı itibariyle mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Davanın hakimi, savcısı ve sanık avukatının kadın olmasına dikkat çeken mağdur, “Sanık için kemik yaşı tespitinde bulunacağız” dedi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 16:43
Takip Et

Cinsel saldırı suçunu itiraf eden sanığa ödül gibi ceza. Başka birine saldırmasını HAGB mı engelleyecek

Cinsel saldırı suçunu itiraf eden sanığa ödül gibi ceza. Başka birine saldırmasını HAGB mı engelleyecek
+
Aa
-

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Muğla’da evli ve bir çocuk annesi A.Y.A’ya cinsel saldırıda bulunan ve suçunu itiraf eden 17,5 yaşındaki D.A adlı zanlı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Sanığa cinsel saldırı nedeniyle 5 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın çocuk yaşta olmasını ve daha önce sabıkasının bulunmamasını göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

“4 KADINI DAHA TAKİP ETMİŞ”
Sanığın yaşına yönelik kemik testi talebinde bulunacaklarını belirten ve karara isyan eden mağdur A.Y.A, “Mahkeme sanığın potansiyeli yok. Bir daha yapmaz diye değerlendirip HAGB veriyor ama sanık benden önce 4 kadını daha takip etmiş. Beni öldüremediği ya da tecavüz edemediği için serbest bırakıldı. Üstelik bu karar suçunu itiraf etmesine rağmen alındı. 4.5 ay ceza evinde kalan sanığın yaşının 17,5 olmadığını düşünüyorum. Onu gören herkes bunu anlar zaten. Bu yönde koruma kararı çıkarttıracağız ve aynı zamanda kemik yaşı tespiti isteyeceğiz. Mahkemedeki ifadelerinde olayı detaylı olarak anlatan ve bu dürtülerle yaşayan birinin salınması büyük bir tehlike arz etmekte” ifadelerini kullandı

“AVUKAT, SAVCI VE HAKİM KADIN”
Davanın savcısı ve hakiminin, sanığın avukatının kadın olmasına dikkat çeken A.Y.A., “Onu serbest bırakarak benim özgürlüğüm elimden alınmıştır. Bu saatten sonra benim veya ailemin başına gelebilecek her şeyden D.A. ve bu kararı alanlar sorumludur” dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
1
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
2
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
3
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
4
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
5
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
6
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
7
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿CHP MYK olağanüstü toplanıyor
﻿CHP MYK olağanüstü toplanıyor
﻿CHP MYK olağanüstü toplanıyor
﻿Uzmanı açıkladı. İyi ruh hali için iyi besinler
﻿Uzmanı açıkladı. İyi ruh hali için iyi besinler
﻿Uzmanı açıkladı. İyi ruh hali için iyi besinler
﻿Deprem bölgesinde eğitim 1.476 noktada devam ediyor
﻿Deprem bölgesinde eğitim 1.476 noktada devam ediyor
﻿Deprem bölgesinde eğitim 1.476 noktada devam ediyor
﻿Malatya'da kalıcı konutların inşaatı başladı
﻿Malatya'da kalıcı konutların inşaatı başladı
﻿Malatya'da kalıcı konutların inşaatı başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.