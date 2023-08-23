Cinsiyet değiştiren ajana Rusya'dan çıkış yasağı

Rusya'nın istihbarat örgütü Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) 12 yıl görev yapmış ve cinsiyet değiştirme kararı almış olan Katerina Mayers, Rusya'yı terk etme girişiminde bulunmakla suçlandı.

2020'DE CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

300 bin ruble (yaklaşık 90 bin TL) para cezasına çarptırılan Mayers'in avukatı, bu kararı temyiz etmeyeceklerini ve Mayers'in suçunu kabul ettiğini belirtti. Mayers, 2020'de cinsiyet değiştirme kararı aldıktan sonra görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Rusya yasalarına göre, devlet sırlarına erişim hakkı olan kamu görevlileri ve askeri yetkililer, yurtdışına seyahat edememektedir. Bu seyahat yasağı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından genişletilmiştir.

3 YIL HAPİS YATABİLİR

Devlet sırlarına erişimi olan kişiler, Rusya'yı terk etmeleri durumunda üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Ancak Mayers'in savcılıkla işbirliği yapması, cezasının hafifletilmesine yol açmış olabilir.

Bu gelişmenin yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki işgal bölgelerinde mahkemede yargılanan 5 Ukraynalı askere yüksek güvenlikli cezaevinde 20 yıla kadar hapis cezaları verildiği bildirildi. Askeler, "sivil halka zalimce davranış" ve "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamalarından mahkum edildi. Bu suçlamalar, askerlerin Mariupol ve Luhansk gibi bölgelerde sivillerin insani koridorları kullanarak güvenli bir şekilde ayrılmalarını engelledikleri iddialarına dayanmaktadır.