Cinsiyet değiştiren asker rekora koşuyor

Bianca Santos yaklaşık bir buçuk yıl önce ordudan istifa edip HD Lipo, mastopeksi, kalçasına ve poposuna nakil dahil olmak üzere bazı estetik operasyonlar geçirdi.

Sosyal medyada hayatı hakkında konuşan sosyal medya fenomeni “Orduya 'erkek olmak' için gittim. Ayrıldıktan sonra geçişime başladım. İmkansızlıktan dolayı São Paulo sokaklarında çalışmaya gittim. Acı vericiydi, hayatımın nasıl bu kadar boş hale geldiğini anlamadım. O dönemde p ara biriktirdim ve ameliyatlarımı oldum. İşler değişti ve yurt dışına taşındım. Para biriktirdim ve Miss Trans Brasil'e katılmak için Brezilya'ya döndüm. Instagram ile çalışmaya başladım ve sonunda yüz feminizasyon ameliyatı olmayı başardım” diye ekledi.

Santos, İnstagram adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımıyla vücudunun son halini hayranlarıyla buluşturdu. Sosyal ağda kaldığı tatil yerindeki odasında göründüğü fotoğraf beğeni rekorları kırarken takipçilerinden de motive edici mesajlar yağdı.

Bir takipçisi fotoğrafın altına "Ne vücut, çok güzel görünüyorsun" diyerek övgüde bulunurken bir diğeri ise "Kusursuz görünüyorsun Bianca!" dedi.