Sosyal medyada her gün başka bir akım çıkıyor ya da mevcut olan akımları garipleştiriyorlar. Bu sefer de cinsiyet partisinde bebeklerinin cinsiyetini motorun egzozundan öğrendiler
06 Kasım 2023 Pazartesi
Sosyal medyada her gün başka bir akım çıkıyor ya da mevcut olan akımları garipleştiriyorlar. Bu sefer de cinsiyet partisinde bebeklerinin cinsiyetini motorun egzozundan öğrendiler
Sosyal medyada her gün başka bir akım çıkıyor ya da mevcut olan akımları garipleştiriyorlar. Bu sefer de cinsiyet partisinde bebeklerinin cinsiyetini motorun egzozundan öğrendiler