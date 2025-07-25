Cip sürücüsü öfkelenip vurdu! Sürücü bayıldı

Olay, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 06 FL 3689 plakalı hafif ticari araç ile seyir halinde olan Metin Dirlik , önünde sinyal vermeden manevra yapan cipin sürücüsünü uyarmak istedi.

Dirlik, sürücüye "Sinyaliniz çalışıyor mu?" şeklinde uyarınca ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, sürücü aracıyla Dirlik'in önünü kesti ve hakaret etti. Hızını alamayan cip sürücüsü, aracından indirdiği Dirlik'e yumrukla saldırdı. Dirlik, aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldığı sırada kafasını da kaldırma çarptı.

SÜRÜCÜ, YANINDAKİ KADINI DA BIRAKARAK ARACIYLA KAÇTI

Çevredekiler, kavgaya müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bu sırada Metin Dirlik'i darbeden sürücü, yanındaki kadını da bırakarak aracıyla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralanan Metin Dirlik ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yaşanan olay saniye saniye çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

YUMRUKLA BAYILTTI, KADINI DA BIRAKIP KAÇTI

Metin Dirlik, "Önümde giden lüks bir cip, seyir halindeyken bir anda duruyor. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi vardı. Yayanın kolunda sakatlık vardı. Cipin sürücüsü yayaya da söylendi. Ardından bir anda durdu sağa geçecek gibi oldu, geçmedi ilerleyerek kaldırıma çıktı. Sürücü bunları yaparken herhangi bir uyarıcı sinyal vermedi. Ben kendisine ne sözlü ne fiziksel herhangi bir saldırıda bulunmadan mesafemi koruyarak gidiyorum. Cipin sürücüsü kaldırımın üzerindeyken bana bakarak "ne var?" dedi. Ben de kendisine "Bi baksana çalışıyor mu?" dedim.

SEN NE DİYORSUN BANA DAYILIK MI TASLIYORSUN?

"Ne çalışıyor mu? diye karşılık verdi. Sinyaliniz çalışıyor mu? dedim. Sinyalini kontrol ederek "Çalışıyor, ne oldu" dedi. Ben de kendisine "Kullansana, bedava bir şey" dedim. Çipte yolcu koltuğunda oturan genç bir kadın vardı. Gururuna yediremediğini düşünüyorum. Bir anda önümü kesti. "Sen ne diyorsun bana dayılık mı taslıyorsun?" diyerek beni araçtan indirmeye çalışıyor. Bir anda, kendimi koruyamadım bile; sol tarafıma bir tane vurdu, ardından yere yığılarak kafam kaldırma çarptı. Çarpmanın etkisiyle bayılıyorum. Burnum kırılıyor, kafam patlıyor. Beni ambulansla hastaneye kaldırıyorlar. Cipin sürücüsü beni yumrukla bayılttıktan sonra yanındaki kadını da bırakarak aracıyla kaçtı. Şikayetçiyim bu trafik magandasından" dedi.

'BURNU KIRILDI'

Sokakta seyir halindeyken kendini bir anda olayın içinde bulan Erkan Aldı, "Maganda dediğimiz arkadaş, mağdurun önünü kesti. Panelvandaki arkadaş cipteki sürücüye sinyalin yok mu demiş. Çipteki sürücü de o hırsla bir anda aracından inip panelvan araçtaki şoföre hücum etti. İlk darbesiyle burnu kırıldı, ikinci darbesi ile yere yığıldı ve kafası taşa çarptı. Ambulans ve polis geldi olay yerine. Olayın kamera kayıtlarına ulaştık. Cipteki sürücü, panelvanın sürücüsünü darbettikten sonra yanındaki kadını da bırakarak kaçtı. Sürücü kaçtıktan sonra kadın da korktu bir anda toz oldu" diye konuştu.