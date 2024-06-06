Çip üreticisi Nvidia Apple'ı solladı

Nvidia dünyanın en önemli çip üreticisi firma...Ünlü firma hisse fiyatı yüzde 5,16 arttı, 1.224 dolara çıktı. Böylece Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri de ilk kez 3 trilyon dolar seviyesinin üstüne çıkmış oldu.

California Merkezli çip üreticisinin hisse fiyatında, yılbaşından bu yana da yüzde 146'lık bir artış görüldü. Şirketin hisselerindeki artışta, en büyük pay, Nvidia'nın yapay zeka çiplerine olan artan talep.

Nvidia, piyasa kapanışı itibarıyla 3,011 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bu rakamla Nvidia Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

Apple hisselerinin de yaşanan yüzde 1'lik düşüşe rağmen piyasa değeri 3,003 trilyon dolar olarak kayıtlare geçti.

Nvidia, şubatta önce Amazon'u, daha sonra da Alphabet'i geçerek piyasa değeri açısından dünyanın en şirketler listesinde 3'ncü sıraya yükselmişti.