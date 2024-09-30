Ciple çarpışan otomobil ters döndü

Kaynak: İHA
Ciple çarpışan otomobil ters döndü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde dinlenme tesisinde ciple çarpışan otomobil bariyerlere çarpıp takla attı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Dörtdivan ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden 26 ABH 929 plakalı cip ile 34 KRR 394 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası savrulan 34 KRR 394 plakalı otomobil yoldan çıkarak dinlenme tesisi girişindeki bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw298089-01.jpg

Son Haberler
Hayatını kaybedenlerin sayısı 193’e yükseldi
Hayatını kaybedenlerin sayısı 193’e yükseldi
Kastamonu'ya şiddetli yağış uyarısı
Kastamonu'ya şiddetli yağış uyarısı
Alman otomobil devini karar kara düşündüren rapor
Alman otomobil devini karar kara düşündüren rapor
Faciaya ramak kaldı! Eskişehir’de semt pazarı içindeki yol çöktü
Semt pazarı içindeki yol çöktü! Ya kalabalık olsaydı...
Japonya’da erken seçim
Japonya’da erken seçim