Çırılçıplak soyunan kadın otoyolda araçlara ateş açtı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan olayda çırılçıplak elinde silah ile otoyola çıkan bir kişi yoldan geçenlere ateş açtı.

Çırılçıplak soyunan kadın otoyolda araçlara ateş açtı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco bölgesindeki bir otoyolda ilginç anlar yaşandı.

Interstate 80 otoyolunda bir anda arabasından çırılçıplak bir şekilde inan kadın çevredekileri araçlara ateş etti. Otoyolda herhangi bir giysi veya iç çamaşırı olmadan şeritler arasında koşan kadın yoldan geçen arabalara tabanca doğrulturken görgü tanıklarının cep telefonu kamerasına yakalandı.

Otoyolda silahlı bir kadının araçlara ateş ettiğinin ihbar edilmesi üzerine Kaliforniya Otoyol Devriyesi olay yerine geldi. Olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken kadın tutuklandı.

Kadın daha sonra tedavi ve değerlendirme için yerel bir hastaneye nakledildi. Yetkililer, şimdi kadının amacının ne olabileceğini belirlemek için olayı araştırdıklarını söylüyorlar.

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