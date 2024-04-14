Citi'nin net kârında büyük kayıp

Citigroup tarafından yapılan açıklama kapsamında, bankanın geliri 2024'ün ilk çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 2 azalış göstererek 21,1 milyar dolara indi. Kurum 2023’ün birinci çeyreğinde 21,4 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Bankanın yılın birinci çeyreğindeki net kârı da 2023’ün aynı çeyreğine oranla yüzde 27 azalarak 3,4 milyar dolara düştü.

Citi, 2023'ün ilk çeyreğinde 4,6 milyar dolarlık net kâr bildirmişti.

Kurumun 2023’ün ilk çeyreğinde hisse başına 2,19 dolar olan kârı, bu yıl aynı dönemde 1,58 dolara indi.