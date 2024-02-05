Çıtır tavuk nasıl yapılır? Çıtır tavuk tarifi için malzemeler neler?

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Çıtır tavuk nasıl yapılır? Çıtır tavuk tarifi için malzemeler neler?
Dışı kıtır içi yumuşacık olan çıtır tavuk parçaları her yaştan sevilen bir lezzet. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz çıtır tavuk tarifini sizler için derledik. Peki, çıtır tavuk nasıl yapılır? Çıtır tavuk tarifi için malzemeler neler?

Çıtır tavuk tarifinde yoğurt, sarımsak, limon suyu ve baharatlarla marine edilen tavuk parçaları, un karışımına bulanarak kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartılmaktadır. Peki, çıtır tavuk nasıl yapılır? Çıtır tavuk tarifi için malzemeler neler?

ÇITIR TAVUK TARİFİ

Çıtır tavuk tarifi, dışı kıtır içi yumuşacık ve lezzetli bir tavuk hazırlamanın harika bir yoludur. İşte evde kolayca yapabileceğiniz çıtır tavuk tarifi:

Tavuk marinasyonu için:

- 500 gram tavuk but veya göğüs eti (kuşbaşı doğranmış)

- 1 su bardağı yoğurt

- 2 diş sarımsak

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pul biber

Un karışımı için:

- 1 su bardağı un

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

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ÇITIR TAVUK NASIL YAPILIR?

Tavuk parçalarını geniş bir kaba alın. Üzerine yoğurt, ezilmiş sarımsak, sıvı yağ, limon suyu, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı pul biberi ekleyin. Tavukları bu karışımla güzelce harmanlayın.

Hazırlanan tavukları en az 2 saat, tercihen bir gece buzdolabında dinlendirin. Tavukları dinlendirdikten sonra un karışımı için un, tuz, pul biber ve sarımsak tozunu bir kasede karıştırın.

Her bir tavuk parçasını un karışımına bulayın, iyice kaplamak için hafifçe bastırarak una bulayın.

Tavukları una buladıktan sonra, fazla unu sallayarak veya hafifçe vurarak üzerindeki fazla unu temizleyin.

Tavuk parçalarını kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın. Kızaran tavukları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzün.

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