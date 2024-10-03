Çivril'de kayıp yaşlı adamın ceketi bulundu

Akdağ Mahallesi'nde ikamet eden Himmet Koçyiğit, 27 Eylül 2024 Cuma günü hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı ve geri dönmedi. Yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Koçyiğit, en son Çivril Devlet Hastanesi civarında görüldü. Bunun üzerine geniş çaplı bir arama başlatıldı. Fotoğrafları paylaşılan yaşlı adam için 2 Ekim 2024 Salı günü arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra gönüllü kuruluşların da katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında, Koçyiğit'e ait olduğu tespit edilen bir ceket bulundu. Ceketin içindeki eşyaların evdekilerle eşleştiği belirlendi. Koçyiğit'in bulunması için Çivril ile Uşak'ın Karahallı ilçesi arasında kalan geniş bir bölgede çalışmalar devam ediyor.