Çivril'de kayıp yaşlı adamın ceketi bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çivril'de kayıp yaşlı adamın ceketi bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Himmet Koçyiğit için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bugünkü çalışmalarda Koçyiğit'in ceketine ulaşıldı.

Akdağ Mahallesi'nde ikamet eden Himmet Koçyiğit, 27 Eylül 2024 Cuma günü hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı ve geri dönmedi. Yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Koçyiğit, en son Çivril Devlet Hastanesi civarında görüldü. Bunun üzerine geniş çaplı bir arama başlatıldı. Fotoğrafları paylaşılan yaşlı adam için 2 Ekim 2024 Salı günü arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra gönüllü kuruluşların da katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında, Koçyiğit'e ait olduğu tespit edilen bir ceket bulundu. Ceketin içindeki eşyaların evdekilerle eşleştiği belirlendi. Koçyiğit'in bulunması için Çivril ile Uşak'ın Karahallı ilçesi arasında kalan geniş bir bölgede çalışmalar devam ediyor.

Çivril'de kayıp yaşlı adamın ceketi bulundu

Çivril'de kayıp yaşlı adamın ceketi bulundu

Çivril'de kayıp yaşlı adamın ceketi bulundu

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