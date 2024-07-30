Çivril’deki yangında 8 hektar alan zarar gördü

Kaynak: İHA
Çivril’deki yangında 8 hektar alan zarar gördü

Denizli'nin Çivril bölgesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hava ve kara operasyonlarıyla mücadele edilerek kontrol altına alındı. Tehlike arz eden yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan önlendi ve sonuç olarak yaklaşık 8 hektarlık bir alan etkilendi.

Yangın, Çivril'e bağlı Somak ve Karabedirler mahalleleri arasındaki ormanlık bir alanda başladı. Sebebi henüz tespit edilemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak büyüdü. Yangına müdahale için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Çivril Orman İşletme Şefliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda ekip hızla olay yerine yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmaları, havadan ve karadan müdahale araçlarıyla desteklendi ve Çivril'deki maden ile inşaat şirketlerinin su tankerleri, greyder ve kepçeleri de yardım sağladı.

Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın, rüzgarın da etkisiyle tehlikeli bir hale geldi. Ancak, iki yangın söndürme helikopterinin havadan yaptığı müdahalelerle yangın kontrol altına alınabildi. Yoğun çabalar sonucunda, gün batımına doğru yangın tamamen kontrol altına alındı ve yerleşim yerlerine ulaşmadan durduruldu. Yangından etkilenen ormanlık alanın genişliği yaklaşık 8 hektar olarak belirlendi ve yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürdürülmekte.

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