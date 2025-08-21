Cizre'de aynı aileyi yıkan kaza. Tır kazasında acı son

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki tır çarpıştı. Sürücülerden biri hayatını kaybetti. Kazadan sonra ise sürücülerin ağabey-kardeş olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Bilen (43) yönetimindeki 23 AAF 502 plakalı tır, Cumhuriyet Mahallesi Şırnak Yolu Bozalan Polis Noktasında önünde ilerleyen kardeşi Fidail Bilen'in (33) kullandığı 73 DT 944 plakalı tıra çarptı.

Kazanın etkisiyle sürüklenen her iki araç beton bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ağır yaralanan ağabey Mehmet Bilen ile hafif yaralanan kardeşi Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Bilen hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.