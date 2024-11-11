Cizre’de fidan dikim etkinliği

Cizre Kuştepe Mahallesi Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek pansiyonu bahçesinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde yüzlerce fidan dikildi. Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen etkinliğine Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, daire amirleri, öğretmen ve denetim serbestlik görevlileri katıldı. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 11 Kasım'da 81 ilde ve 922 ilçede aynı etkinliğin bir seferberlik ruhu ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Program fidan dikimi sonrası toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.