Cizre’de kaçak yapı yıkımı gerginliği

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaçak yapıldığı için belediye tarafından yıkım kararı alınan 3 katlı binanın yıkım çalışmasına gelen belediye ekipleri ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

KAYNAK: İHA
Cizre’de kaçak yapı yıkımı gerginliği

Cizre Belediyesi tarafından Nusaybin Caddesi'nde iki katı kaçak olduğu için yıkım kararı alınan 3 katlı binanın yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Çok sayıda zırhlı araç ve Çevik Kuvvet polisleri ile birlikte yıkım için bina önüne gelen ekipler ile bina sahibi arasında çıkan tartışmaya çevredeki vatandaşlar da dahil oldu. Polis ekipleri kalabalığa müdahale etti. Yıkım çalışmasına direnen bina sahibi, çatıya çıkarak binadan atlayacağını söyledi. Bina sahibini polisler son anda engelleyerek atlamaktan kurtardı.

aw035062-02.jpgBiten bir binanın yıkımının yapılmasının doğru olmadığını ifade eden vatandaşlar, "Binayı yıkacaklarına uzlaşmaya gitsinler" diyerek, belediye yıkım ekiplerine ve güvenlik güçlerine tepki gösterdi. Vatandaşlar, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile dağıldı. Cizre Belediyesi'ne ait iş makinesi de kaçak olan iki katı yıkma çalışmalarına başladı.

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