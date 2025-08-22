Cizre’de otomobil yol kenarına savruldu: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin yol kenarına savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Cizre-İdil karayolunda S.A. idaresindeki 34 KJA 377 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü ile F. A. ve S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

