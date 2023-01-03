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Meşhur dış güçler Türkiye'deki ekonomik krizin sebebini açıkladı: Erdoğan'ın politikaları pahalılığa neden oldu

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, "2023'te Orta Doğu'da takip edilmesi gereken 4 olay" başlığını kullanarak bir derleme yaptı. Bu yıl yapılacak seçimler listenin başına oturdu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 11:17
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CNN Türkiye'deki ekonomik krizin sebebini açıkladı: Erdoğan'ın politikaları pahalılığa neden oldu

Meşhur dış güçler Türkiye'deki ekonomik krizin sebebini açıkladı: Erdoğan'ın politikaları pahalılığa neden oldu
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ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, “2023’te Orta Doğu’da takip edilmesi gereken 4 şey” başlığını kullanarak bir derleme hazırladı. Derlemenin ilk maddesi ise Türkiye’de yapılacak seçimler oldu.

Türkiye için açılan bölümde, “Türkiye yüzüncü yılını kutlarken Erdoğan’ın gücü ne kadar kuvvetli tuttuğu test edilebilir” başlığı kullanıldı. Makalede, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet’in yüzüncü yılı için hırslı hedefler koymuştu. Fakat 2023’te Cumhuriyet’in yüzüncü yılında Erdoğan kendisini koltuğuna sahip çıkmaya odaklanırken bulabilir. Türk Lirası son dört yılda değer kaybetti ve Erdoğan’ın gelenek dışı ve sıklıkla eleştirilen para politikası sayesinde yaşam maliyetleri de fırladı” yorumu yapıldı.

Analizde, “Yıllardır yönetimdeki yorgunluk ve değişim isteyen yeni bir seçmen neslinin gelmesi 2023 potansiyel olarak Erdoğan’ın gücü tutmasında azalma olacak bir yıl olabilir” ifadesi kullanıldı.

“YÜZDE 50+1 ZOR BİR PLAN”

Makalede muhalefetin de daha önce olmadığı kadar kenetlenmiş olduğu belirtildi. CNN’in internet sitesinde yayınlanan makalede, “Bu yazın başında olması beklenen seçimler Türkiye’nin iç siyaset gündemini geçen yıl domine etti. Yıllardır ilk defa muhalefet en azından şimdilik kenetlenmiş gözüküyor ve Erdoğan’ı yenebilecek bir aday etrafında toplanıyorlar. Cumhurbaşkanı geçen yıl yapılan anketlerde çok büyük destek kaybı yaşadı. Erdoğan’ın kurguladığı başkanlık sisteminde zafer kazanılması için yüzde 50+1 oy alınması gerekiyor. Ekonomi yavaşlamışken bu zor bir plan” denildi.

Uluslararası arenada da Türkiye’nin takip edilmesi gereken bir ülke olduğu belirtildi. Makalede, “Uluslararası arenada önemli NATO müttefiki ABD ve Avrupa ile sorunlar yaşamaya devam ediyor” denilirken ABD’nin Suriye’de terör örgütlerini desteklemeye devam etmesi ve Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki soğuk kişisel ilişkinin iki ülke arasındaki gerilimi gözler önüne serdiği aktarıldı.

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vatandaş
3.01.2023 12:22
Ekonomi eğitimi gördüğü için amerkayi yeniden keşfedecek. Ekonomi konusunda derin bilgilere sahip. Isveç, norveç, almanya, hollanda ekonomistleri E rdogana danisiyor.  
 
mmt
3.01.2023 12:19
dış güçler bizi aç bırakabiliyor.koltuğa gücü yetmiyor öylemi  
 
reel
3.01.2023 12:12
türk milletini zayıf düşürme politikaları, senaryo yazarı abd, baş figüran akp hedefleri bop  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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