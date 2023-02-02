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Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar

CNN Türk’te canlı yayın sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, yayın sırasında tırnaklarını kesti.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 00:38
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CNN Türk’te mide bulandıran anlar: Canlı yayında tırnak kesti

Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
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CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ilginç anlar yaşandı.

Konuklardan SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, tırnaklarını keserken görüntülendi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Milyonların izleyebileceği ulusal bir kanalda tırnaklarını kesen Bayrakçı'nın hareketi, izleyiciye saygısızlık olarak yorumlandı.

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yurdanur canbaş
2.02.2023 08:01
ismail dükel neden çıkmışki o kanala*  
 
Botan
2.02.2023 07:54
Keşke kestikten sonra seyirciye atsaydi  
 
Asker
2.02.2023 07:48
Bunların seyircisinde bu değeri hak ediyorlar. Topluma saygısı olmayanın kedisi nede saygısı olmaz.  
 
TÜM YORUMLAR (28)
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