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CNN Türk'te 'Millet İttifakı' paniği: Ahmet Hakan, Hande Fırat'ın konuşmasını kesti

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programını yapan Ahmet Hakan, Hande Fırat'ın "Bulunan ara formül şu, cumhurbaşkanı uygun gördüğü bir tarihte iki büyükşehir belediye başkanını başkan yardımcısı olarak atayacak" açıklamasını yaptığı anlarda, "Seçilirse, seçilirse... Yani seçilirse değil mi yani, bir dakika Hande. Seçilirse..." düzeltmesi yaptı. Ahmet Hakan'ın paniği sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 01:15
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CNN Türk'te 'Millet İttifakı' paniği: Ahmet Hakan, Hande Fırat'ın konuşmasını kesti

CNN Türk'te 'Millet İttifakı' paniği: Ahmet Hakan, Hande Fırat'ın konuşmasını kesti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.

6 liderin imza attığı ortak mutabakat metninde "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." ifadeleri kullanıldı.

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programını yapan Ahmet Hakan, Hande Fırat'ın "Bulunan ara formül şu, cumhurbaşkanı uygun gördüğü bir tarihte iki büyükşehir belediye başkanını başkan yardımcısı olarak atayacak" açıklamasını yaptığı sırada araya girdi.

Fırat'ın açıklama yaptığı sırada panik olan Ahmet Hakan, "Seçilirse, seçilirse... Yani seçilirse değil mi yani, bir dakika Hande. Seçilirse..." diyerek düzeltme yaptı.

Hande Fırat ise, "Yav tabii ki" diyerek Ahmet Hakan'a yanıt verdi.

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