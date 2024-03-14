CNN'de islamofobik ifadeler

Kaynak: Haber Merkezi
CNN'de islamofobik ifadeler
Amerikan muhafazakar yazar Scott Jennings, CNN International'da sunduğu bir program sırasında Amerika Temsilciler Meclisi'nde demokratların temsilciliğini yapan Ilhan Omar hakkında islamofobik ifadelerde bulundu.

Scott Jennings CNN'de sunuculuğunu üstlendiği bir programda Ilhan Omar'dan bahsederken "Hamas'ın halkla ilişkiler temsilcisi" ifadelerini kullanması Amerikan kamuoyunda büyük bir infiale sebep oldu.

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Amerikan tarihinde Temsilciler Meclisi'ne seçilen tesettürlü ilk milletvekili olan Somali asıllı Amerikan vatandaşı Ilhan Omar'ın uğradığı bu hakaret karşısında sessiz kalmayan pek çok gazeteci, aktivist vb. kişiler sosyal medya platformlarından Scott Jennings'i ırkçılık yapmak ve islamofobi ile suçladı.

St. Louis vekili Cori Bush, Jenning'in tutumunu 11 Eylül saldırıları sonucu takınılan İslam karşıtı tavır ile benzeştiğinin altını çizerken, yazar Jeremy Slevin ise programda bulunan diğer katılımcılarının da bu ifadelere ses çıkartmayarak suça ortak olduklarını ve bu tip söylemlerin islamofobiyi Amerika'da normalleştirdiğini ifade etti.

Şuana kadar ne CNN'den ne de Jennings'ten bir özür yayınlanmadı.

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