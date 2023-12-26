Çoban çantası otu nelere şifa veriyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hamza Özalkuş
Çoban çantası otu nelere şifa veriyor
Özellikle böbrek ve karaciğerin güçlenmesine destek olan Çoban çantası otunun yararları saymakla bitmiyor. İşte ayrıntılar...

Çoban çantası otu nelere şifa veriyor

Özellikle böbrek ve karaciğerin güçlenmesine destek olan Çoban çantası otunun yararları saymakla bitmiyor. İşte ayrıntılar...

Çoban çantası otu kalsiyum ve fosfor açısından çok zengin aynı zamanda, çok güçlü bir B vitamini deposu.

İŞTE ÇOBAN ÇANTASI OTUNUN YARARLARI

Yüksek oranda C ve B vitamini içerir.

İçeriğinde potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor mineralleri var.

Çobançantası vücutta kanamayı durduran bir özelliğe sahiptir.

Çobançantası otu sağlık açısından çok fazla faydaya sahiptir. Bu yararlar şöyle:

Periferik-nöropati ağrı türlerinde ağrı kesici olarak kullanılır.

Rubitol hücre membranında güçlü bir etkiye sahiptir.

Kabızlık ve sindirim problemlerine karşı iyi gelir.

Böbrek ve karaciğer hastalıklarına karşı iyi gelir. Potasyum vücuttan kan dolaşımının doğru şekilde yapılmasına yardımcı oluyor.

Kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı iyi gelir.

Tansiyonu düşürücü bir etki yapar.

Vücuttaki iltihabı kurutuyor.

Skorbüt hastalığı açısından önemli bir tedavi özelliği taşıyor.

Hemeroid olan kişilerin şikayetlerine çare oluyor.

NE İÇİN KULLANILIR?

Pek çok alanda ve tüketim malzemesi yapımında kullanılıyor. Özellikle kurutarak hem çay hem de yağ olarak tüketebiliyor. Kabızlığı gideriyor. Sindirim sistemini düzene sokuyor. Hemeroide de iyi geliyor.

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