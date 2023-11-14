Çoban diye alınan Afganların kumarhane işlettikleri ortaya çıktı

Karaman'da Afgan uyruklu kişilerin kurduğu kumarhaneye yapılan baskında 11 Afgan gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Çoban diye alınan Afganların kumarhane işlettikleri ortaya çıktı

DHA’da yer alan habere göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Afganistan uyruklu kişilerin kentte kiraladıkları bir apartman dairesinde kumar oynayıp, oynattıkları bilgisini aldı.

Bunun üzerine teknik ve fiziki çalışma yapan polis, düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 11 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Masada 30 bin lira ve 850 dolara el konuldu. Kiralanan daire de mühürlendi. Gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

ESKİ BAKAN ÇAVUŞOĞLU 'BABAM ÇOBAN BULAMIYOR' DEMİŞTİ

Türkiye'ye özellikle kaçak yollardan giriş yapan Afganların çobanlık yaptığı, Türk halkının çobanlık yapmak istememesi sebebiyle ülkede kalmaları gerektiğini vurgulayanlar, kaçakların durumunu bu şekilde meşrulaştırmaya çalışıyorlar.

Eski Bakan Çavuşoğlu da Afgan çobanlar hakkında konuşurken, gelenlerin işgücüne sözde katkıları için tespitte bulunarak onlara olan sözde ihtiyacı dile getirmişti.

Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyelilerin geri dönüşü için yol haritası hazırlandığını belirterek, "Tamamını yüzde 100 göndereceğiz dersek doğru olmaz. Şu anda Türkiye'de tarım sektörü, sanayide, hallerde istihdama ihtiyaç var. Benim babamın koyunları var mesela 'çoban bulamıyorum' diye söyleniyor. Şu anda iş gücüne ihtiyaç var" dedi. Dönmesi gereken çok sayıda Suriyeli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Esad'la iş birliği yaparak geri göndereceğiz" diye konuşmuştu.

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