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Çobanlar Taşımacılık işçi alacak

Çobanlar Taşımacılık, bünyesinde beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 11 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:47
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Çobanlar Taşımacılık işçi alacak

Çobanlar Taşımacılık işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Çobanlar Taşımacılık, bünyesinde beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 11 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Çobanlar İlçesinde ikamet ediyor olmak.

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

En az ilköğretim mezunu olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Başvurusu kabul edilen adaylara Çobanlar Taşımacılık Ltd. Şti. tarafından sözlü mülakat yapılacaktır. Mülakat sonuçları Çobanlar Belediyesi İdare Binası İlan Panosu' na asılarak duyurulacaktır.

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esasların 4'üncü maddesinde yer alan şartları sağlamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

3- Adli sicil belgesi

4- Diploma fotokopisi.

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