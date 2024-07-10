Çobanları yıldırım çarptı

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kızık köyünde hayvanlarını otlatan dün Barış G. ve Olcay Y. şiddetli yağışa yakalandı. Bu sırada düşen yıldırım çobanlar ile koyunlarına isabet etti. Çok sayıda koyun telef olurken, bölgeye ihbar üzerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çobanlar Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çobanlar buradan da Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tunceli genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle derelerin taşması sonucu yollar zarar gördü. Çok sayıda hayvan telef olurken, yüzlerce dönüm ekili alan da zarar gördü.