Çobanlarla çiftçilerin savaşında 16 ölü

Kaynak: İHA
Çobanlarla çiftçilerin savaşında 16 ölü
Nijerya’nın kuzeyinde bulunan Plateau eyaletindeki Mushu kasabasında çobanlar ile çiftçiler arasında silahlı çatışma meydana geldi. Savaşı anımsatan çatışmada 16 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya’nın kuzeyinde yer alan Plateau eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında zaman zaman yaşanan çatışmalara bir yenisi daha eklendi. Müslüman çobanlar ile Hristiyan çiftçiler arasında cinayetlerin ve ağır silahlı çeteler tarafından yapılan köy baskınlarının sık yaşandığı Mushu kasabasında çıkan çatışmada 16 kişi yaşamını yitirdi. Medyana gelen çatışmanın neden yaşandığı ve kimin sorumlu olduğuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

EYALET VALİSİ MUTFWANG ÇATIŞMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Plateau Eyaleti Valisi Caleb Mutfwang, yaşanan olaya ilişkin “barbarca ve acımasız” ifadelerini kullanırken olayı kınayarak, failleri adalete teslim etme sözü verdi. Vali Mutfwang, çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamada “Hükümet, yaşananları engellemek için proaktif önlemler alacak” dedi.

Nijerya'da geçtiğimiz Mayıs ayında, yıllardır etnik ve dini gerilimlerin yaşandığı Plateau eyaletine bağlı Mangu yerel yönetim bölgesinde bazı köylere silahlı kişilerce baskın yapılmış, gerçekleşen saldırılarda 100’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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