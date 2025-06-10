Coca-Cola hakkında soruşturma!

Düzenleme: Kaynak: sabah
Coca-Cola hakkında soruşturma!

Son dakika... Dünyaca ünlü gazlı içecek markası Coca Cola hakkında soruşturma başlatıldı.

Coca-Cola hakkında gazlı ve gazsız alkolsüz içecek sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, rakiplerinin satışlarını engellemek ve rakiplerini pazardan dışlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldı.

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Rekabet Kurulu tarafından başlatılan önaraştırma sonucunda, Coca-Cola'nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair şüphe doğması sebebiyle şirket hakkında soruşturma başlatıldı.

Coca-Cola, başlıca Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Predator, Powerade ve Damla markaları ile gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin satışı ve dağıtımı faaliyetinde bulunmaktadır.

Soruşturmada, Rekabet Kurulu'na Coca Cola tarafından 2021 yılında sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığı da incelenecek konu başlıkları arasında yer alacaktır.

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