Coca-Cola'da kimyasal madde bulundu. Marketlerden koli koli toplatılıyor

Düzenleme: Kaynak: Sanayi Gazetesi
Coca-Cola'da kimyasal madde bulundu. Marketlerden koli koli toplatılıyor

Dünyaca ünlü gazlı içecek markası Coca-Cola ürünlerinde kimyasal madde tespit edildi. Coca-Cola Cherry 33’lük kutuları içerdiği kimyasal Bisfenol A (BPA) maddesi nedeniyle geri çağrılıyor. Ürün marketlerden koli koli toplanmaya başlandı.

Yaz mevsiminde tüketimi zirve yapan içeceklerin başında yer alan Coca-Cola'da kimyasal madde tespit edilmesi büyük ses getirdi.

Fransa’da B&M firması tarafından dağıtılan Coca-Cola Cherry 33’lük kutularının içerdiği kimyasal Bisfenol A (BPA) maddesi nedeniyle geri çağrılmasına karar verildi.

Ürün market, bakkal başta olmak üzere dağıtımı yapılan yerlerden toplatılmaya başlandı. Fransız hükümetine ait RappelConso sitesi, Coca-Cola Cherry içeceğinin belirli bir üretim serisinde kimyasal olan BPA tespit edildiğini doğruladı.

BPA’nın endokrin bozucu etkileri nedeniyle üreme bozuklukları, metabolik bozukluklar ve hormon bağımlı kanserler üzerinde etkisi olduğu ileri sürülüyor.

Ürünü alan ya da bulunduranların ürünleri fişi olmasa bile iade edip ödedikleri ücretleri geri alabilecekleri belirtildi.

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