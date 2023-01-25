Çocuğa cinsel istismardan kırmızı bülten ile aranan fail üvey baba istinafta beraat etti

Kısa Dalga'dan Esra Tokat'ın haberine göre; Aksaray’da evli olduğu kadının 14 yaşındaki çocuğunu cinsel istismara maruz bırakan, evli olduğu kadına da şiddet uygulayan C.E.S., soruşturma aşamasında yurt dışına kaçmış ve tutuklanma talebi ise reddedilmişti.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmalara gelmeyen C.E.S. hakkında, 5 Ocak 2021’de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmış ardından yakalama kararı infaz edilemeyen sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Çocuğun cinsel istismarı faili C.E.S., geçtiğimiz temmuz ayında Gürcistan’da yakalanmış ve Adalet Bakanlığı, Gürcistan’dan iadesini talep etmişti.

15 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Fail Sert’in Türkiye’ye getirilmesinin ardından dün Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında zincirleme şekilde “çocuğun basit cinsel istismarı” suçundan fail C.E.S.’ye Eylül ayında görülen son duruşmada 15 yıl hapis cezası verildi ve Sert’in tutukluluğunun devamına karar verildi.

‘İnandırıcı delil yok’ gerekçesiyle beraat

Kararın istinafa taşınmasının ardından mahkeme sanığın mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilmediğinden ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, ve üstüne atılı suçtan oybirliğiyle sanığın beraatına karar verdi. Savcılığın sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçundan ceza alma talebi de reddedildi.

"CEZA ARTIRIMI BEKLERKEN BERAAT GELDİ"

Mağdur çocuğun avukatı Çağrı Ayhan Şenel Kısa Dalga’ya kararı temyiz ettiklerini belirterek, “Biz tam tersi cezanın artırılacağını düşünürken sanığın beraat alması bizi şaşırttı. Savcılık sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçundan ceza talebi de reddedildi. Mağdur kız çocuğunun beyanlarına, doktor raporuna, annenin daha önce sanıktan şikayetçi olup ŞÖNİM’i aradığına dair kayıtlara, anne ve kızın kendilerini korumak için şehir değiştirmesine, sanığın yurt dışına kaçması gibi tüm delillerin göz ardı edilip sanığın yalnızca ‘ben yapmadım’ sözlerine itibar edilerek verilen cezanın kaldırılması çok yanlış” değerlendirmesinde bulundu.

‘Mahkeme tüm durumları sanık lehine yorumladı’

Aile içi istismar ve şiddet davalarının zaten sadece yüzde 10’u adli ve idari makamlara intikal edebildiğini söyleyen av. Şenel, “Aile içi istismar eylemlerinde tanık beyanı dışında kanıtlamak zaten çok zor. Mahkeme burada tüm durumları ne yazık ki sanık lehine yorumladı. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Aksaray’da evli olduğu kadının 14 yaşındaki çocuğunu cinsel istismara maruz bırakan, evli olduğu kadına da şiddet uygulayan C.E.S., soruşturma aşamasında yurt dışına kaçmış ve tutuklanma talebi ise reddedilmişti. Mahkeme aylar sonra duruşmaya katılmayan fail C.E.S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmıştı. Savcılığın tutuklama talebini reddetmesi ve adli kontrol çıkartmamasına yönelik Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet dilekçesi gönderen avukat Çağrı Ayhan Şenel’in dilekçesinin işleme bile konulmadığı ortaya çıkmıştı. HSK tarafından şikayet dilekçesine verilen cevapta “Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 12/11/2020 tarihli ve 2020/25578 sayılı kararıyla şikayetinizin işleme konulmadığı, Dilediğinizde bu karara karşı yazımızın tebliğ tarihinden itibaren (10) günlük yasal süre içerisinde Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesine yeniden inceleme talebinde bulunma hakkınızın olduğu, Hususunda bilgi edinilmesini rica ederim” denildi.

ANNE VE ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINMIŞTI

Annesine ve kendisine şiddet uygulayan, alkol kullandığı günlerde üvey kızından cinsel istismara yönelik eylemlerde bulunarak hem annesini hem de kendisini ”Ölümünüz benim elimden olacak, cezaevine girersem sizi öldürürüm” diyerek tehdit eden üvey baba C.E.S. ile ilgili savcılık; annenin ve çocuğun şikayeti üzerine soruşturma başlatmıştı. Aksaray’dan kaçmak zorunda kalarak şikayetleri neticesinde açılan soruşturma dosyası önce yetkisizlik kararıyla ile Aksaray’a gönderildi. Daha sonra Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli C.E.S.’in ifadesini alıp ardından da serbest bıraktı. Hakkında; çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, tehdit ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlamaları olan fail hakkında savcılık adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar vermedi. Bu süreçte anne ve kız çocuğu can güvenlikleri olmaması gerekçesiyle kaçtılar. Ardından anne ve çocuk devlet koruması altına alındı.