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Müge Boz’dan bakıcı açıklaması! “Çocuğa dadı değil akraba bakmalı”

Oyuncu Müge Boz “Çocuğa kim bakmalı?” sorusu ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kendisi de anne olan Boz "Biz bakıcı tercih etmiyoruz. Akrabalarımıza bırakmak daha mantıklı geliyor" dedi. 

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 12:56
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“Çocuğa dadı değil akraba bakmalı” Müge Boz’dan bakıcı açıklaması

Müge Boz’dan bakıcı açıklaması! “Çocuğa dadı değil akraba bakmalı”
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Ünlü oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, Etiler'deydi. 3.5 yaşında Vina adında kızları bulunan çift, bakıcıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Arkadaşlarıyla yemeğe geldiklerini söyleyen Müge Boz "Bir an önce kızımızın yanına gitmek için erken çıktık. Bugün babaannesine bıraktık” dedi. 

"EVDE EKSTRA TANIMADIĞIMIZ BİR İNSAN OLSUN İSTEMİYORUZ"

Bakıcı soruları hakkında da konuşan Boz "Biz bakıcı tercih etmiyoruz. Akrabalarımıza bırakmak daha mantıklı geliyor. Bugüne kadar da böyle geldi, böyle de gidiyor. Her ailenin farklı bir dinamiği var. İş koşullarımızın müsaitliği el verdiğince biz ilgilenmek istiyoruz. Evde ekstra tanımadığımız bir insan olsun istemiyoruz. Çekirdek ailemizle mutluyuz" diyerek bakıcı istemediklerini belirtti. 
 

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