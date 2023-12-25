Çocuğa harçlık verilebiliyorsa nasıl verilmeli

Para Koçu, Yazar Pelin Narin Tekinsoy çocuklara harçlık verirken nelere dikkat edilmesi konusunda bilgilendirmelerde bulundu. İşte ayrıntılar...

Çocukken öğrenilen para kullanımı ileri yaşlarda da kişinin başına dert olabiliyor. Özellikle de okul öncesi dönemde...

Para Koçu, Yazar Pelin Narin Tekinsoy çocuklara verilen harçlığın ne zaman ve nasıl verilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

“Çocuklara parayı yönete egzersizleri yaptırmanız gerekir. Anne babaların kontrolcü yaklaşımları ya da evlatlarına harçlık kullanma bilincini aşılaması gerekir.

Çocuklar erken yaşlarda paranın değerini ve anlamını bilirse ileriki yaşlarda daha bilinçli ve tutarlı olacaktır. Rüşvet, ödül, ceza aracı olarak para yani harçlık kullanılmamalıdır. Bazı anne babalar çocuklarına ödevini yapması için bile para veriyor; bu çok yanlış bir tutumdur. Rüşvet vermek etik değildir. Çocuğun öncelikle bunu kesinlikle bilmesi gerekir. Ebeveynlerin bilinçli tutum içinde olmaları çocuğun ileriki yaşlardaki rol modelini oluşturur.

Çocuk tasarrufun ne demek olduğunu çok iyi bilmelidir.

Harçlıklar ailenin gelir durumu göre verilmelidir. Harçlık sadece bayramlarda, özel günlerde değil bir rutin halde ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde sunulmalıdır. Hiç harçlık vermemek de doğru değildir. Harçlık verildikten sonra çocuğa hissettirmeden takip edilmelidir.

Doğru ve tutarlı bir şekilde harçlık verme çocuğun bütçe yönetimini öğrenmesi anlamına gelir.”