Çocuğu gibi baktığı köpeği mezarının başından ayrılmıyor

Kaynak: İHA
Çocuğu gibi baktığı köpeği mezarının başından ayrılmıyor
Bursa’nın İznik ilçesinde 52 gün önce hayatını kaybeden Zehra Yılmaz’ın köpeği Poli, sahibinin mezarından bir an olsun ayrılmıyor.

3 aylıkken sahiplendiği Poli isimli köpeğe, 3,5 yıl boyunca öz evladı gibi bakan 81 yaşındaki Zehra Yılmaz, 52 gün önce yaşamını yitirdi. Sahibini kaybeden Poli, her gün evlerinden 500 metre uzaklıktaki mezarlığa giderek, sahibinin kabrinin başından ayrılmıyor.

Babaannesinin mezarını ziyaret eden Ziya Yılmaz, “Babaannemin mezarına geldiğimde, Poli’yi mezarı başında yatarken gördüm. Kendim de bu duruma şaşırdım. Ben arabama binmeme rağmen, köpeğimiz Poli peşime takılarak gelmedi ve mezarı başında kaldı” ifadelerini kullandı.

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