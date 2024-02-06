Çocuğu hala okula alışamayanlara tavsiyeler

Çocuğunuzun okula alışmasını sağlamak için, ebeveynlerin dikkat edeceği basit davranışlar vardır. İşte o öneriler:

Çocuğunuza, okula gitmeyi yaşamın bir gerekliliği olarak anlatın ve üzerinde çok durmayın.

Birlikte okul alışverişi yapmak çocuğunuzu heyecanlandırır.

Okulda nelere ihtiyacı olabileceğini sormak, okulu nasıl hayal ettiği ile ilgili fikir sahibi olmanızı sağlar.

Okulla birlikte çocuğunuzun uyku düzeni değişir. Erken yatması için zorlamayın.



Kendisini kulda beklemeyin. Okuldan siz alacaksanız tam vaktinde orada olun. Bunun nedeni çocuğa okula ve ailesine güveni sağlamaktır.



Evladınızı okula götürdüğünüzde vedalaşma anını kısa tutun.



Çocuğunuz okuldayken, siz dışarıda bir şeyler yapacaksanız bunu onun yanında konuşmayın...