Çocuğun ateşi nasıl düşürülür?

Yeni anne baba olmuş kişileri en büyük sorunlarından biri de yavrularının ateşlerini nasıl düşürecekleridir. İşte birkaç ipucu…

Murat Öztürk KAYNAK: Haber Merkezi
Çocuğun ateşi nasıl düşürülür?

3 yaşında bir çocuğun ateşini düşürmek için aşağıdaki yolları denemekte fayda var.

Soğuk su:
Çocuğun vücudunun bir kısmını soğuk su ile ılık su arasında suyla ısıtın.

Nemlendirme:
Çocuğun odasını nemlendirin. Bu, ateşi düşürürken aynı zamanda öksürük ve nefes darlığını azaltır.

Islak havlu:
Çocuğun başını, boynunu ve göğüslerini hafifçe ıslak bir havlu ile silin.

Ateş düşürücü ilaçlar:
Ateş düşürücü ilaçlar (parasetamol, ibuprofen) kullanılabilir ancak çocuğunuzun doktoru ile konuşmadan kullanmayın.

Anne babalar çocukların ateşinin normal bir durum olup olmadığını ölçmek için termometre kullanmalı ve çocuğun genel durumunu mutlaka izlemeli.

Parçalanmış eşarp:
Çocuğun göğüslerini, boynunu ve bileklerini hafifçe parçalanmış eşarpla sarmalayın.

Hava:
Odasını havalandırın.

ÇOCUĞUN ATEŞİ KAÇ OLMALI?

3 yaşındaki bir çocuğun normal ateşi 37-38 derece arasında olmalıdır. Ancak, ateş yükseldiğinde mutlaka bir doktor muayenesi yaptırılması gerekir. Çünkü yüksek ateş ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilir.

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