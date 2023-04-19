Çocuğun çenesine demir saplandı

İHA'nın haberine göre, olay, saat 12.00 sıralarında Orhangazi’nin Muradiye Mahallesi İzzet Kani Örgün Sokak üzerinde meydana geldi.

Suriye uyruklu olduğu belirlenen Hala A. isimli 10 yaşındaki kız çocuğu, cadde üzerindeki bir evin bahçesine kaçan topunu almak için demir parmaklığa tırmandı. Bu esnada dengesini kaybeden Hala A. demir kapı üzerinde bulunan demir korkuluğun üzerine düştü.

Çocuğun düşmesi ile demir korkuluk çenesine saplandı. Çocuğun acı feryatlarını duyan çevre sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir vatandaşın getirdiği demir keseceği ile demiri kestikten sonra çocuğun çenesine saplanmış demiri çıkardı. Ambulansa taşınan yaralı çocuk, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.