Çocuğunu korurken ölümden döndü 2 ay pipetle beslenecek. Başıboş köpekler yine dehşet saçtı

Kaynak: DHA
Çocuğunu korurken ölümden döndü 2 ay pipetle beslenecek. Başıboş köpekler yine dehşet saçtı
Başıboş sokak köpeklerin neden olduğu dehşete yenisi eklendi. Bursa’da oğlu ile birlikte yürüyen Mesut Karagözoğlu köpeklerin saldırısına uğradı. Oğlunu korumaya çalışırken ölümden dönen Karagözoğlu yaklaşık 2 ay pipetle beslenecek.

İftar için fırına pide almaya giden Mesut Karagözoğlu ile oğlu Y.E.K. sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Karagözoğlu, oğlunu korumak için köpeklerin önüne geçerken, korkan çocuk kaçarak uzaklaştı. Köpeklere engel olmaya çalışan Mesut Karagözoğlu düştü, 6 köpek ise etrafını sarıp kendisine saldırdı.

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Düşmeye bağlı olarak çenesi kırılan Karagözoğlu’nun kulağı ve elleri köpekler tarafından ısırıldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Karagözoğlu’nun, saldırıdan önce yolda karşılaşıp konuştuğu arkadaşının, otomobiliyle geri gelip, klakson çalmasıyla köpekler kaçtı.

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Arkadaşı tarafından Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuk babası Mesut Karagözoğlu’nun çenesinin 2 yerinden kırıldığı, ellerinin ve kulağının parçalandığı belirlendi. Tedaviye alınan Karagözoğlu’nun, elleri ile sol kulağına 30 dikiş atılırken, çenesinden de ameliyat olacağı ve bu nedenle yaklaşık 2 ay boyunca pipetle besleneceği öğrenildi.

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