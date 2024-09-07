Çocuğunun devlet okuluna kaydı için para istenmesi veliyi böyle çıldırttı

Devlet okullarında öğrenci kayıt işlemleri sırasında para talep edilmesi, eğitim sisteminin temel prensipleriyle çelişen bir uygulama olarak değerlendirildi.

Devlet okulları, Anayasa ve yasalar tarafından eğitimde fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak ücretsiz eğitim sunmakla yükümlü olduğu bildirildi.

Ancak, pratikte bazı durumlarda öğrenci kayıtları esnasında çeşitli bahanelerle para talep edilebildiği gözlemlendi.

Son olarak bir veliden yardım adı altına kayıt parası istendi.

Para istenmesi bir veliyi çıldırttı.

Veli şu sözleri söyledi:

"BAĞIŞ YAPMALIYMIŞIM VERMİYORUM SİZ DE VERMEYİN.”

​​“Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti! Bir çocuğu okula kaydederken para mı vereceğiz bir de.

Okula para vermeliymişim, bağış yapmalıymışım. Vermiyorum. Siz de vermeyin.”