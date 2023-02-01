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Yanında çocuğuyla erotik canlı yayın yapan kadının ifadesi ortaya çıktı. Eteği yanlışlıkla açılmış

Erotik canlı yayında takipçilerine elinde dondurmayla müstehcen pozlar verirken bir yandan çocuğu olduğu öne sürülen kişiyle ilgilenen kadının o anları büyük tepki toplamıştı. Gözaltına alınan H. K. 'nin ifadesi ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 13:40
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Çocuğunun yanında erotik canlı yayın yapan kadın ifadesinde bakın ne dedi

Yanında çocuğuyla erotik canlı yayın yapan kadının ifadesi ortaya çıktı. Eteği yanlışlıkla açılmış
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Cinsel içerikli canlı yayında takipçilerine elinde dondurmayla müstehcen pozlar verirken bir yandan çocuğu olduğu öne sürülen kişiyle ilgilenen kadının o anları büyük tepki toplamıştı. Gözaltına alınan H. K. adlı kadın emniyetteki ifadesinde videoyu neden çektiğini açıkladı.

Avukatı ise canlı yayında H. K.'nin eteğinin "yanlışlıkla" açıldığını, H. K.'nin yayını hemen kapattığını söyledi.

Canlı yayın açtı, bir yandan erotik pozlar verirken bir yandan çocuğuyla ilgilendi. Ortaya çıkmasıyla Türkiye'nin gündemine oturup tepkilerin hedefi haline gelen görüntülerdeki kadın, bahane olarak kocasının kumar borcunu gösterip "Para kazanmak için videoyu çektim" dedi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI! GÖZALTINA ALINDI

Bir sosyal medya platformunda yanında çocuk varken erotik yayın yapan H. K.'nin görüntülerinin bazı sitelerde yayınlanması üzerine,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Müstehcenlik ve hayasızca hareketler" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.

İlerleyen saatlerde H.K. adlı kadın, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

"EŞİM O DÖNEM KUMAR OYNUYORDU, BORÇLANMIŞTI"

H. K.'nin emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. tv100'de yer alan habere göre H. K.'nin “Paylaşılan video eski bir video. Eşim o dönem kumar oynuyordu, bu nedenle borçlanmıştı. Para kazanmak için videoyu çektim” dediği ileri sürüldü.

ETEĞİ "YANLIŞLIKLA" AÇILMIŞ

Öte yandan H.K.’nin avukatı Ömer Tekin Türker, H.K.’nin 1.5-2 sene önce eşinden ayrı yaşadığı dönemde temizlik işleri yaparken aynı zamanda sosyal medya içerikleri ürettiğini ifade etti.

Türker, H. K.'nin bir canlı yayın sırasında da eteğinin yanlışlıkla açıldığını, yayını hemen kapattığını ancak başkaları tarafından paylaşılarak yayıldığını söyledi.

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