Çocuğunuz arkası dönükken ismini duymuyorsa sorun vardır

Kaynak: İHA
Çocuğunuz arkası dönükken ismini duymuyorsa sorun vardır
Uzmanı uyardı, “Çocuklarda işitme kaybı sorunları dil gelişimini olumsuz etkiliyor” dedi. İşte ayrıntılar...

Uzmanlar özellikle yeni doğan bebeklerin işitme sağlığının yerinde olup olmadığının kontrolünün çok önemli olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, işitme sorununun erken dönemde ortadan kaldırılabileceğini savunuyor. Odyolog Mehmet Tarık Kaya, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Çocuğunuz normal işitemiyorsa, erken müdahale ile işitme problemini ortadan kaldırabiliriz. Beyindeki işitmeden sorumlu bölge, işitme kaybı nedeniyle yeteri kadar uyarıcı alamazsa çocuğun yaşına uygun konuşma ve dil gelişimi sağlanmamış olur. BU nedenle erken tespit şarttır. Çocuğunuz doğal ortamındayken ani ve yüksek sesler karşısındaki tepkilerini gözlemleyebilirsiniz. Uyku esnasında süpürge sesi gibi yüksek seslerden rahatsız olup olmadığı testiyle bunu anlayabilirsiniz.
6 aylık ya da daha büyük çocuklarda arkası dönükken kendisine seslenebilir bu şekilde de anlayabilirsiniz. Hafif derecede işitme kaybı olabilir. Önceden fark edilmemiş işitme kaybı olan çocukların okul çağına geldiklerinde sorunları ortaya çıkar bu da geç kalınmış demektir. Mutlaka bir KBB hekimine gidilmesi gerekir."

İHA

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