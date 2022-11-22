Çocuğunuza bunu asla yapmayın

Ortopedi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, dirsek eklemlerinde görülen ve ‘dadı dirseği’ olarak tanımlanan sağlık sorunu ile ilgili önemli bilgiler verdi:

“Dadı dirseği rahatsızlığı genelde 0-3 yaş çocuklarda annesi ya da bakıcısı tarafından elinden tutulup yürürken istemeden çocuğun elinin fazla çekilmesi sebebiyle radius başının dirsek eklemindeki yerinden çıkmasıyla oluşan ağrılı bir durum. Dirsekleri açık ve düz pozisyondayken elin yukarı yönlü çekilmesi ya da kollarından çekilerek sallamak gibi hareketler, çocuklarda ‘dadı dirseği’ adı verilen dirsek çıkıklarına yol açabiliyor”

Sıklıkla 1-5 yaş grubu çocuklarda görüldüğünü Duman, dirsekte ani gelişen ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğininin altını çizdi ve şunları söyledi:

“Sorunun en sık görüldüğü yaş grubu 1-5 yaş aralığıdır. Bu yaş grubunda dirsek ekleminde ‘Radius’ başını yerinde tutan anüler ligamentin gelişimi tamamlanmadığı için dirsek eklemi çıkmaya meyilli olur. Özellikle dirsek açık ve düz pozisyondayken elin yukarı yönlü çekme hareketi ya da çocuğu kollarından çekilerek sallamak gibi hareketlerde gelişimini tamamlamamış olan bağ, Radius başı kemiğini yerinde tutamayacağı için çıkık oluşuyor.”

ANNE BABA KIRIK SANIYOR

Dirsek ekleminin çıkması durumunda çocukların dirseğinde ani gelişen ağrı, şişlik ve hareket kısıtlığının oluştuğunu belirten Numan Duman, “Böyle bir durum olduğunda aile ve çocuğun korktuğunu, ailenin özellikle kırık olduğunda şüphe ettiğini söyleyebilir. Çocuk sorunlu eliyle herhangi bir cisim tutamaz, şeker, çikolata verseniz de ağzına götürmek istemeyebilir.

Röntgen çekildiğinde bu yaşta kemikleşme tamamlanmadığı için çıkık tanısı konulamıyor. Tecrübeli hekimler bu durumda hemen dadı dirseği çıkığını aklına getirir. Basit bir yerine oturtma manevrası ile dirsek çıkığı yerine konulabilir. Takibinde çocuk eskisi gibi dirseğini kullanabilir.” diye konuştu.

DADI DİRSEĞİ DİRSEK KIRIĞINA BENZİYOR



Dadı dirseği çıkığı en fazla dirsek kırığı ile karıştırılıyor. Duman, bu konuyal ilgili de unları söyledi:

“Bu yaş grubunda dirsek kırıkları da sık görülüyor. Hem dirsek kırığı hem de dadı dirseği çıkığı benzer bulgular veriyor. İki tanıyı ayırabilmek için mutlaka dirsek röntgen filmi çekilip ayrıntılı olarak değerlendirilmeli. Kırıkta kemik yapılardaki ayrılma bariz olarak saptanırken, dadı dirseği çıkığında röntgen normal görünür.”

DADI DİSEĞİ BELERTİLERİ NELER?

Özellikle 2-5 yaş grubundaki çocukların ellerinden tutulup çekilmemesi gerektiğini ısrarla vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, “Bu durum sonrası çocukta ağrı, hareket kısıtlığı oluşursa akla dadı dirseği gelmelidir. Çok basit bir manevra ile dirsek yerine konulabiliyor. İhmal edilirse tanı ve tedavisinde gecikme olur ve dirseği yerine koymak güçleşebilir” diye konuştu