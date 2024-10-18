Çocuğunuzun madde bağımlısı olduğu nasıl anlarsınız? İşte uzman görüşleri...

Madde bağımlılığı, günümüzde çocuklar ve gençler arasında giderek artan bir sorun haline geldi.

Ebeveynler için, çocuklarının bu tür bir bağımlılığa sahip olup olmadığını anlamak kritik bir öneme sahip olduğunu biliniyor. Uzmanlar, çocuklarda madde bağımlılığının erken aşamalarda tespit edilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı belirtileri vurguladı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, çocuklarda madde kullanımının fiziksel ve davranışsal belirtilerle kendini gösterebileceğini belirtti. Bu belirtiler arasında gözlerde kızarıklık, ani ruh hali değişiklikleri, okul başarısında düşüş ve sosyal çevrede değişiklikler yer aldı. Ayrıca, çocukların kişisel bakımına olan ilgilerinde azalma ve para harcama alışkanlıklarında değişiklikler de dikkat edilmesi gereken işaretler arasında bulundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN BULGULARI

Bilimsel araştırmalar, madde bağımlılığının erken teşhis edilmesinin tedavi sürecinde büyük önem taşıdığını gösterdi. Ergenlik döneminde başlayan madde kullanımı, ilerleyen yaşlarda kronik bağımlılığa dönüşme riski taşıdığı bildirildi. Bu nedenle, ebeveynlerin çocuklarının davranışlarını yakından gözlemlemeleri ve şüpheli durumlarda profesyonel yardım almaları önerildi.

EBEVEYNLERE ÖNERİLER

Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarıyla açık ve dürüst bir iletişim kurmalarının önemine dikkat çekti.

Çocuğunuzun madde kullandığından şüpheleniyorsanız, onu suçlamadan ve yargılamadan konuşmaya çalışmanız önerildi. Bu süreçte, çocuğunuzun duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışmak, ona destek olmak ve gerektiğinde profesyonel yardım almanın önemli olduğu bildirildi.

Çocuğunuzun madde bağımlısı olup olmadığını anlamak, dikkatli gözlem ve doğru bilgi ile mümkün olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, erken teşhisin tedavi sürecinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Ebeveynlerin, çocuklarının davranışlarını yakından takip etmeleri ve gerektiğinde profesyonel yardım almaları, madde bağımlılığı ile mücadelede önemli adımları olduğunun altı çizildi.