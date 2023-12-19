Çocuk 10 metre yüksekliğindeki duvardan düştü

Kaynak: İHA
Çocuk 10 metre yüksekliğindeki duvardan düştü
15 yaşındaki çocuk Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü. Yeşillik alana düşen çocuk ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Küçük çocuk, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Sarıcalar Mahallesi Sarıcalar Caddesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, arkadaşlarıyla otururken birden dengesini kaybeden İ.E.Ç. (15), istinat duvarından 10 metre aşağıya düştü.

Yeşillik alana düşen İ.E.Ç.'nin arkadaşları panikleyerek, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Çevredeki vatandaşların da ihbarları üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Ekiplerin zorlu çalışmaları sonrası yaralanan İ.E.Ç. düştüğü yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleyle İ.E.Ç.hemen Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw101244-02.jpg

Son Haberler
İşte Atatürk’ün güreştiği öğretmen Yazarlar
İşte Atatürk’ün güreştiği öğretmen
Dış politika uzmanı Ardan Zentürk arka arkaya yorumlar yapmaya başladı: Suriye'deki PKK bölgesinin son hazırlığının ne olduğunu açıkladı Gündem
Dış politika uzmanı Ardan Zentürk arka arkaya yorumlar yapmaya başladı: Suriye'deki PKK bölgesinin son hazırlığının ne olduğunu açıkladı
İngiltere'de milletvekillerinden Dışişleri Bakanı Cameron'a ‘ateşkes’ mektubu Dünya
İngiltere'de milletvekillerinden Dışişleri Bakanı Cameron'a ‘ateşkes’ mektubu
Güngören'de Yalova depreminde hasar gören bina boşaltıldı Yaşam
Güngören'de Yalova depreminde hasar gören bina boşaltıldı
Yolun karşısına geçerken iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Yaşam
Yolun karşısına geçerken iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Naci Görür o faya dikkat çekti. Gümüşhane 22 saat arayla ikinci kez sallandı Gündem
Naci Görür o faya dikkat çekti. Gümüşhane 22 saat arayla ikinci kez sallandı