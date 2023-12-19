Çocuk 10 metre yüksekliğindeki duvardan düştü

Küçük çocuk, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Sarıcalar Mahallesi Sarıcalar Caddesi'nde meydana geldi.
İddialara göre, arkadaşlarıyla otururken birden dengesini kaybeden İ.E.Ç. (15), istinat duvarından 10 metre aşağıya düştü.
Yeşillik alana düşen İ.E.Ç.'nin arkadaşları panikleyerek, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Çevredeki vatandaşların da ihbarları üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi.
Ekiplerin zorlu çalışmaları sonrası yaralanan İ.E.Ç. düştüğü yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleyle İ.E.Ç.hemen Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.