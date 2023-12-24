Çocuk alerjileri genetik midir

Kaynak: İHA Muhabir: Cemile Balcı
Çocuk alerjileri genetik midir
Çocuk alerjilerinde genetik faktörler nasıl etkiler? İşte ayrıntılar...

Prof. Dr. Ahmet Güzel, çocuklarda görülen alerjilerle ilgili bilgiler verdi ve anne babaları uyardı. Prof. Güzel, “Çocuk alerjilerinde genetik faktörlere ve dikkat edilmesi gerekir” dedi.

Alerji bazı zararsız gibi görünse de zararlı olan partiküllerin vücuda solunum, deri ve ağız yoluyla alınması sonrası ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Güzel, “Alınan alerjen maddeler alerjinin temelidir. Hastalıkların ortaya çıkmasında etkili bazı risk faktörleri bulunur. Deri yoluyla oluşan hasar genellikle atopik hastalarda risk föktörü oluşturur. Deri tabakasının tahriş olması ile alerjenin dendritik hücreler vasıtasıyla lenf sistemine taşınması ve sonrasında vücutta immün yanıtın ortaya çıkması diğer bir neden olarak karşımıza çıkar.” diye konuştu. Güzel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tedavi sırasında alerjenlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. Bu nedenden ötürü alerjen duyarlılığının tespiti çok önemlidir. Öksürük atakları, kanlı mukuslu dışkılama ve ishal atakları, burun tıkanıklığı, gece horlaması, ses kabalaşması bunlardan bazılarıdır.
Normal doğum sırasında vajinal ve perianal dost bakteri maruziyeti alerjiyi önler, sezaryen doğumlarla alerji sıklığının daha da arttığı bilinen bir gerçektir. Sonbahar ve kış aylarında doğumla birlikte atopik dermatit ve besin alerjisi riski de doğal olarak artacaktır.
Genetik faktörler yüzde 30-50 oranında etkili. Alerjen tespitinde kullanılan testlerle anne babaların da hangi alerjene duyarlı olduğu araştırılmalıdır. Oral immünoterapi, non allerjenik mamalar, adrenalin kullanımı gibi her bir alerjik hastalık bazında değerlendirilmesi gereken tedavileri mevcuttur."


İHA

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